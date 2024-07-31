В Иркутске обустраивают дорогу к новому детскому саду

«Основная задача на сегодня — синхронизация действий подрядных организаций в части благоустройства и ремонта дороги. Важно, чтобы впоследствии тяжелая техника не повредила новую проезжую часть. В настоящее время работы идут по графику, — прокомментировал мэр Руслан Болотов. — Еще предстоит решить немало задач, поэтому поручил наращивать темп. Необходимо, чтобы детсад в Нижней Лисихе принял ребятишек уже в этом году. Также в максимально сжатые сроки должен быть подготовлен подъезд к учреждению».