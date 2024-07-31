В Иркутске обустраивают дорогу к новому детскому саду

Работы ведутся комплексно по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Как они проходят, проверил мэр Руслан Болотов.
В мероприятии также приняли участие помощник депутата по округу № 13 Геннадий Ильичев, сотрудники администрации, представители подрядных организаций, местные жители.
Ремонт дороги на участке от дома № 236б/7 до дома № 236в/1 начали на прошлой неделе. Запланировано асфальтирование проезжей части и тротуаров, монтаж бордюров, восстановление газона, наружного освещения.
«Раньше на этой территории образовывались большие лужи. Для того чтобы справиться с проблемой, которая беспокоила жителей, обустраиваем водоотвод. За счет продольных уклонов будет обеспечен отвод воды к центральной ливневой канализации, — пояснил прораб подрядной организации Юрий Максимов. — К началу учебного года приведем в порядок участок протяженностью 370 метров. Тут появится не только дорога, но и пешеходная зона, парковочные места».
Сейчас подрядчик устанавливает бордюры. После укладки асфальта нанесут разметку и выставят дорожные знаки.
«Основная задача на сегодня — синхронизация действий подрядных организаций в части благоустройства и ремонта дороги. Важно, чтобы впоследствии тяжелая техника не повредила новую проезжую часть. В настоящее время работы идут по графику, — прокомментировал мэр Руслан Болотов. — Еще предстоит решить немало задач, поэтому поручил наращивать темп. Необходимо, чтобы детсад в Нижней Лисихе принял ребятишек уже в этом году. Также в максимально сжатые сроки должен быть подготовлен подъезд к учреждению».
Возведение нового детсада началось в 2022 году по нацпроекту «Демография». Работы идут с опережением графика. Трехэтажное строение готово почти на 70%, сообщает пресс-служба администрации города. Построен каркас здания, кирпичные стены и перегородки, смонтированы окна и наружные двери, подведены вода и канализация. Ведется внутренняя отделка, устройство подпорной стенки, инженерных сетей, вентилируемого фасада, укладка плитки на пол, создание лестничных маршей, подключение к сетям теплоснабжения.