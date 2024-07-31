Растаяла до 28 кило и не может дышать: тяжелая болезнь изменила красавицу из Бурятии до неузнаваемости, но та не сдается

Эржена Шагжиева из Бурятии ко своим 23 годам не раз оказывалась на грани жизни и смерти. И каждый раз девушке удавалось выкарабкаться, ведь она не планирует сдаваться в борьбе с болезнью. Все началось в 2020 году. Бывшая студентка и подумать не могла, что когда-то услышит от врачей серьезный диагноз. Проблем со здоровьем никогда не было, в школе всегда активно занималась спортом, да и в больницу впервые попала лишь на последних сроках беременности, которая, по словам самой Эржены, проходила идеально. Первым предвестником недуга стало изменение веса.
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— Раньше я всегда весила чуть больше 50 килограммов, — делится с корреспондентом КП-Иркутск сибирячка. — После родов килограммы стали уходить. Связывала это с кормлением грудью. Но, когда спустя год малыш полностью перешел на взрослое питание, потеря веса продолжилась. Я и супруг не придали этому значения. Казалось, что килограммы уходят не так быстро, к тому же я всегда была худенькой.
Муж Эржены Доржи служит в Росгвардии. Пара познакомилась в общей компании друзей. Сама девушка до болезни работала офис-менеджером в сети супермаркетов. В 2022 ее стали мучить неприятные симптомы. Без особых причин во рту появлялись болезненные язвы — стоматит. Походы к стоматологам не дали результата. Следом начался дискомфорт в глазах. Помимо сухости и покраснения молодую маму беспокоили шишки, которые та могла нащупать на глазном яблоке через веко. Окулисты прописывали пациентке капли, но они облегчали состояние лишь на несколько минут.
— Я не могла нормально открыть глаза, так как было больно. А у нас на носу осенью была свадьба. Отменять праздник не хотелось, поэтому пришлось идти на банкет в таком состоянии.
Каждый прием пищи для Эржены сопровождался болью. Вес продолжил снижаться. В апреле 2023 года ко всему добавились одышка и учащенное сердцебиение. После обследования терапевт направил сибирячку к узким специалистам, назвав предварительный диагноз — красная волчанка.
В больнице самочувствие пациентки ухудшилось. Появились проблемы с дыханием. Понадобилось подключение к кислородному аппарату. Врачи-ревматологи сделали заключение — красавица столкнулась с болезнью Шегрена. Это системное аутоимунное заболевание, которое характеризуется хроническим воспалением экзокринных желез, прежде всего слезных и слюнных, что объясняет сухость слизистых. При этом страдают им от 4 до 250 человек на 100 000 населения.
— Онколог направил меня на ПЭТ-КТ всего тела для детального обследования организма. После получения результатов назначили операцию. 1 июня 2023-го из живота у меня вырезали новообразование. Гистология показала саркому 4 стадии. Еще одна опухоль осталась над ключицей. К ней не смогли подобраться.
Следом начались новые испытания: химиотерапия и лучевая терапия. Пройти полностью последнюю Эржена не смогла. После 11-й процедуры состояние вновь ухудшилось, девушка жаловалась на одышку, которую медики пытались «гасить» антибиотиками. Но действие уколов длилось недолго.
— 31 января текущего года случился ужасный приступ удушья. Самый сильный из всех, — вспоминает сибирячка. — Вызвали скорую, но в машине не было кислородного баллона. Тогда пришлось вызвать медицину катастроф. Все это время муж держал меня за руку и пытался успокоить. В больнице меня перевели в реанимацию, где я пролежала неделю в тяжелом состоянии. Из-за нехватки воздуха не могла ни есть, ни пить, ни разговаривать, ни спать. Уснула только под наркозом. Мне сделали бронхоскопию, подключили к ИВЛ и установили в шею катетер, через который вводили лекарства и еду. Когда смогла дышать самостоятельно, отправили в обычную палату. Там я в одиночку пробыла еще два месяца. Четыре раза вновь попадала в реанимацию. Однажды пульс «разогнался» до 220 ударов в минуту. Самочувствие было настолько ужасным, что не хотелось просыпаться. Казалось, будто меня медленно и мучительно убивает собственный организм.
Родители и муж Эржены нашли израильскую клинику в Москве, желая попробовать другое лечение, но перевезти ее в столицу не смогли. Легкие девушки попросту бы не выдержали перелета.
— 25 марта вновь оказалась в отделении ревматологии. На этот раз с мамой. Там нет условий для таких тяжелых пациентов, как я, поэтому было страшно даже пальцем пошевелить. Боялась задохнуться. Но приступ вновь начался, а в реанимации сказали — мест нет. Я уже смирилась, что умру в этой палате. Страшно представить, что чувствовала мама. В самый пик удушья я закрыла глаза и увидела, как дошла до вершины черной горы и начала спускаться обратно. В этот момент приступ стал отступать.
Так, девушке поставили еще один неутешительный диагноз -паранеопластический синдром с поражением легких и дыхательная недостаточность 2 стадии. За год Эржена 11 лежала в больницах, 9 раз попадала в реанимацию и выписалась с весом в 28! килограммов. Сегодня она заново учится сидеть, ходить и дышать. Лечащий врач сибирячки отмечает — случай необычный, потому консультируется со специалистами из Москвы и разных регионов страны.
Уже год как молодая жена и мама не может позаботиться о себе самостоятельно. Ей постоянно необходимы забота и поддержка. Почти полгода она не вставала с постели, из-за чего мышцы сильно ослабли.
— Иногда сложно отгонять плохие мысли. Боюсь, что сын останется без мамы. А ему в августе исполняется только 4 годика, — признается Эржена. — Но я стараюсь мыслить исключительно позитивно. Обратилась к психологу. На протяжении 4 месяцев мне еженедельно ставят уколы, благодаря которым мое самочувствие улучшилось. Скоро начнется генно-инженерная биологическая терапия. 90% результата зависит от пациента. Я настроена выздороветь. Пока что я передвигаюсь на коляске и постоянно подключена к кислородному аппарату, но в скором времени я встану на ноги и буду дышать сама. Врачи подтверждают, что у меня есть все шансы, главное тренироваться. Также наша семья испробовала всю нетрадиционную медицину шаманизма и буддизма, так как мы верующие. Весь год обращались к шаманам, ламам и различным бабкам. Вместе с этим я пила лечебные травы и воду аршана (с бур. яз. — «целебный источник»). Верю, что именно после обряда мне стало значительно легче — подошел назначенный препарат.
В соцсетях Эржена Шагжиева завела блог, в котором делится своими буднями. Десятки незнакомцев желают ей излечиться и помогают материально, когда это требуется.
— Мечтаю о большом и красивом доме для своей семьи, путешествиях, — делится планами жительница Улан-Удэ. — А еще очень хотелось бы помогать другим людям, как когда-то помогли мне.