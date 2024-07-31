Растаяла до 28 кило и не может дышать: тяжелая болезнь изменила красавицу из Бурятии до неузнаваемости, но та не сдается

— 31 января текущего года случился ужасный приступ удушья. Самый сильный из всех, — вспоминает сибирячка. — Вызвали скорую, но в машине не было кислородного баллона. Тогда пришлось вызвать медицину катастроф. Все это время муж держал меня за руку и пытался успокоить. В больнице меня перевели в реанимацию, где я пролежала неделю в тяжелом состоянии. Из-за нехватки воздуха не могла ни есть, ни пить, ни разговаривать, ни спать. Уснула только под наркозом. Мне сделали бронхоскопию, подключили к ИВЛ и установили в шею катетер, через который вводили лекарства и еду. Когда смогла дышать самостоятельно, отправили в обычную палату. Там я в одиночку пробыла еще два месяца. Четыре раза вновь попадала в реанимацию. Однажды пульс «разогнался» до 220 ударов в минуту. Самочувствие было настолько ужасным, что не хотелось просыпаться. Казалось, будто меня медленно и мучительно убивает собственный организм.