Сакраменто
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирские ученые создали устройство для навигации незрячих людей

Гаджет может «увидеть» препятствие в диапазоне 4-х метров и определить его тип.

Ученые Новосибирского государственного технического университета НЭТИ разработали гаджет для навигации незрячих людей, который сможет «видеть» препятствия в диапазоне 4 метров и определять их тип по степени опасности. Об этом сообщили на сайте образовательного учреждения.

— Обычно люди с нарушениями зрения используют белую трость, но она имеет свои ограничения: «видимость» пространства ограничивается длиной. Форма нашего устройства специально разработана так, чтобы обеспечивать комфорт в использовании: оно удобно лежит в руке и оперативно реагирует на все виды препятствий, что позволяет сохранить свободу и скорость движений, — отметил руководитель проекта Андрей Никулин.

В гаджет поместили два датчика, которые реагируют на звук и свет. Данные идут в процессор, принимающий итоговое решение. Далее гаджет сообщает владельцу, какое перед ним препятствие.

— В приоритетном порядке устройство сначала уведомляет о более опасной угрозе, в данном случае — яме, и сразу после этого информирует о менее опасной — ветках, — уточняют в пресс-службе.

Система навигации работает без GPS, Bluetooth или Wi-Fi, она совершенно автономна.

наука