Новосибирские ученые создали устройство для навигации незрячих людей

Ученые Новосибирского государственного технического университета НЭТИ разработали гаджет для навигации незрячих людей, который сможет «видеть» препятствия в диапазоне 4 метров и определять их тип по степени опасности. Об этом сообщили на сайте образовательного учреждения.
— Обычно люди с нарушениями зрения используют белую трость, но она имеет свои ограничения: «видимость» пространства ограничивается длиной. Форма нашего устройства специально разработана так, чтобы обеспечивать комфорт в использовании: оно удобно лежит в руке и оперативно реагирует на все виды препятствий, что позволяет сохранить свободу и скорость движений, — отметил руководитель проекта Андрей Никулин.
В гаджет поместили два датчика, которые реагируют на звук и свет. Данные идут в процессор, принимающий итоговое решение. Далее гаджет сообщает владельцу, какое перед ним препятствие.
— В приоритетном порядке устройство сначала уведомляет о более опасной угрозе, в данном случае — яме, и сразу после этого информирует о менее опасной — ветках, — уточняют в пресс-службе.
Система навигации работает без GPS, Bluetooth или Wi-Fi, она совершенно автономна.