Новосибирские ученые создали устройство для навигации незрячих людей

— Обычно люди с нарушениями зрения используют белую трость, но она имеет свои ограничения: «видимость» пространства ограничивается длиной. Форма нашего устройства специально разработана так, чтобы обеспечивать комфорт в использовании: оно удобно лежит в руке и оперативно реагирует на все виды препятствий, что позволяет сохранить свободу и скорость движений, — отметил руководитель проекта Андрей Никулин.