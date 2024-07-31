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Дожди в Башкирии будут идти почти весь август

Сухая солнечная погода ожидается только в конце месяца.

Погода в Сакраменто: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Reuters

Последний месяц лета-2024 в Башкирии будет дождливым, следует из прогноза синоптиков.

По данным Gismeteo, август начнется с осадков, дожди будут идти почти каждый день. Сухая ясная погода установится только в последние полторы недели месяца.

Жары больше не ожидается. Температура воздуха будет от +18 до +24 градусов.

По данным Башгидромета, днем 31 июля столбик термометра покажет +22,+27°. В первый день августа +20,+25°. Ветер юго-западный, южный умеренный.