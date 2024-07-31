Дорого и сердито. В Иркутске опять растут цены на проезд в автобусах

В Иркутске — очередной раунд повышения цен на проезд в общественном транспорте. Ценники меняют на 40 рублей в маршрутке днём. Редакция irk.aif.ru вспомнила, что происходило с ценами на проезд раньше, и разбиралась, чего ждать в ближайшем будущем.
Плюс 5 рублей в год
Были времена, когда проезд в общественном транспорте Иркутска несколько лет не менялся в цене. С 2008 по 2015 год билет хоть у частника, хоть на муниципальном транспорте был 12 рублей, потом стал стоить 15. В муниципальном транспорте он держался на таком уровне и следующие 7 лет. Частники за это время поднимали тариф дважды, в итоге к ноябрю 2021 года он достиг отметки в 25 рублей днём и 30 — в вечернее время. А дальше — понеслось.
В последние годы частные перевозчики повышают цены практически раз в год, и каждый раз — на 5 рублей: в 2021-м, в начале 2022-го. В 2024-м цены поднимают уже второй раз. «Первая серия» была зимой, и вот очередное повышение.
Впрочем, справедливости ради, первым с 1 июля подорожал муниципальный транспорт. Последние два года здесь держали планку в 25 рублей, но сейчас это стало практически нереально. Теперь поездка в трамвае, троллейбусе или принадлежащем городу автобусе стоит 30 рублей.
«Повышение связано с ростом цен на ГСМ, запчасти и зарплат работников, — объяснили “АиФ-Иркутск” в городской администрации. — Себестоимость проезда одного человека в трамвае или троллейбусе — около 60 рублей, разницу компенсируют из городского бюджета».
Частники, которые возили народ по 35 рублей, сразу сориентировались. Теперь, чтобы проехаться по маршрутам №№ 5к, 11к, 17, 23 и 49, придётся заплатить 40 рублей днём и 45 — после восьми вечера. И это только начало. С 3 августа поднимут цены в автобусах и маршрутках №№ 12, 16к, 22 и 74. А с 6 августа подорожает и 28-й маршрут.
«На прошлой неделе попытались задрать ценник и в нашей маршрутке, хотя она в этот список не входит, — рассказывает жительница Иркутска Анна Н. — Водитель поменял цифры у нас на глазах. Наверное, решил, что так везде теперь. Мы возмутились, он куда-то позвонил и всё вернул назад. Но скоро всё равно, наверное, повысят».
О намерении поднять цены в дальнейшем пока говорят не все частные перевозчики.
«На тех маршрутах, которые совпадают с муниципальными, поднимать тариф смысла нет. В ближайшее время мы не планируем повышение, — рассказал Александр, владелец компании-перевозчика, работающей на одном из маршрутов из мкр Ново-Ленино в центр Иркутска. — Но, с другой стороны, нынешнюю стоимость нельзя назвать выгодной. Запчасти дорогие и стали не очень качественными, топливо дорожает. Работники увольняются, им выгоднее на вахту уехать».
Впрочем, по опыту прошлых лет можно сказать, что раз уж цены начали поднимать, то рано или поздно проезд подорожает везде.
Реформы ждём
На уровне власти разные проекты улучшения городского транспорта в Иркутске тоже периодически обсуждают. Например, по словам главы регионального Минтранса Максима Лобанова, чтобы повысить качество обслуживания, нужно совершенствование маршрутной сети, обновление техники и приоритет общественного транспорта на дорогах. Решить эти задачи областное правительство планирует до 2033 года. А председатель ЗС Александр Ведерников отметил, что необходимо увеличивать число маршрутов с регулируемыми тарифами. Сейчас таких в области около 20%.
Ещё одно предложение, которое звучало на площадке заксобрания, — убрать дублирование городских и муниципальных маршрутов, для чего перенести их конечные остановки на окраины города, где создать пересадочные узлы. Это должно облегчить ситуацию с пробками. Впрочем, этих перемен иркутянам ждать ещё долго. Из того, что действительно заметно, можно назвать постепенное обновление муниципального автопарка.
А КАК У СОСЕДЕЙ?
В Улан-Удэ проезд в трамвае по-прежнему стоит 25 рублей, а в автобусе −30.
В Красноярске платят 44 рубля в автобусе и 40 — в трамвае и троллейбусе.
В Новосибирске в зависимости от маршрутки пассажиру придётся отдать от 40 до 55 рублей. Одна поездка в метро — 35 рублей.