Дорого и сердито. В Иркутске опять растут цены на проезд в автобусах

Были времена, когда проезд в общественном транспорте Иркутска несколько лет не менялся в цене. С 2008 по 2015 год билет хоть у частника, хоть на муниципальном транспорте был 12 рублей, потом стал стоить 15. В муниципальном транспорте он держался на таком уровне и следующие 7 лет. Частники за это время поднимали тариф дважды, в итоге к ноябрю 2021 года он достиг отметки в 25 рублей днём и 30 — в вечернее время. А дальше — понеслось.