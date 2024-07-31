Новосибирский минобр назвал самых востребованных учителей в школах

«Наиболее востребованными являются учителя начальных классов, а также по предметам: иностранный язык, русский язык и математика. Действенным инструментом кадрового обеспечения образовательных организаций является целевое обучение. В настоящее время количество обучающихся по целевым договорам в ФГБОУ ВО “Новосибирский государственный педагогический университет” составляет всего 936 студентов, в том числе с мерами поддержки за счет средств бюджета Новосибирской области — 183 человека», — сообщили в ведомстве.