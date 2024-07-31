Новосибирский минобр назвал самых востребованных учителей в школах

«Наиболее востребованными являются учителя начальных классов, а также по предметам: иностранный язык, русский язык и математика. Действенным инструментом кадрового обеспечения образовательных организаций является целевое обучение. В настоящее время количество обучающихся по целевым договорам в ФГБОУ ВО “Новосибирский государственный педагогический университет” составляет всего 936 студентов, в том числе с мерами поддержки за счет средств бюджета Новосибирской области — 183 человека», — сообщили в ведомстве.
В минобре пояснили, что сейчас в регионе отсутствуют школы, находящиеся в состоянии крайнего дефицита педагогов. Данные по кадровой потребности учителей будут опубликованы в конце августа 2024 года.
Для уплотнения педагогических кадров в образовательную отрасль привлекают молодых специалистов. Для них предусмотрены:
единовременные пособие в размере действующего прожиточного минимума;
ежемесячная надбавка к заработной плате в размере 25%;
единовременная денежная выплата в размере 15 тысяч рублей для выпускников-целевиков, первоочередное предоставление мест в детских садах;
100% компенсация оплаты услуг ЖКХ.
Также с 2020 года по инициативе президента РФ запущена программа «Земский учитель». В 2023 году по ней в Новосибирскую область привлечено 54 педагогических работника. Всего за 4 года реализации программы в регион привлекли 212 педагогов.