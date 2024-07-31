Шесть пожаров потушили в лесах Иркутской области 30 июля

Известно, что на утро 31 июля пожарные пытаются усмирить пламя на площади более 3,1 тысячи га в Мамско-Чуйском и Киренском районах. Для тушения привлекали более 270 человек, а также самолеты Ан-2 для контроля за обстановкой и вертолеты Ми-8 для транспортировки пожарных.