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Шесть пожаров потушили в лесах Иркутской области 30 июля

Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в селе Еловка.

Источник: Комсомольская правда

Пожарные завершили тушение пламени на шести территориях лесного фонда Иркутской области. В Иркутском районе удалось остановить распространение огня близ села Еловка. Как сообщили в правительстве региона пламя появилось из-за неосторожного обращения с огнем. Также потушены участки в Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах.

— Продолжается тушение шести ранее взятых под контроль пожаров в Бодайбинском, Катангском и Мамско-Чуйском районах. Вновь зарегистрировано 30 июля и действуют три лесных пожара в Катангском районе, возникшие из-за гроз, — пояснили в пресс-службе правительства.

Известно, что на утро 31 июля пожарные пытаются усмирить пламя на площади более 3,1 тысячи га в Мамско-Чуйском и Киренском районах. Для тушения привлекали более 270 человек, а также самолеты Ан-2 для контроля за обстановкой и вертолеты Ми-8 для транспортировки пожарных.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что между Иркутской и Ульяновской областями объем промышленных коопераций превысил 10 млрд рублей. Регионы сотрудничают в авиационной сфере. Также рассматривается возможность заключения соглашения о развитии туризма.