В Челябинскую область вместе с 29-градусной жарой вернутся грозы и штормовой ветер

В среду столбики уличных термометров поднимутся до +24…+29, в горах — до +19 градусов. На следующий день ветер чуть притихнет, ожидается +22…+27, в пятницу — только +20…+25. Первые ночи августа будут тёплыми, до +18 градусов. Грозы и дожди стоят в прогнозе и на 1, и на 2 августа, но ветер всё же чуть приутихнет.