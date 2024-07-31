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В Челябинскую область вместе с 29-градусной жарой вернутся грозы и штормовой ветер

Гидрометцентр вновь обновил прогноз по осадкам для Челябинской области: в среду, 31 июля, в регионе местами ожидаются кратковременные, но очень сильные дожди, град, грозы и шквалистый ветер до 20−25 метров в секунду. При этом температура будет радовать тех, кто любит жару.

Сейчас в Сакраменто: +21° 5 м/с 64% 758 мм рт. ст. +30°
Источник: Pchela.News

В среду столбики уличных термометров поднимутся до +24…+29, в горах — до +19 градусов. На следующий день ветер чуть притихнет, ожидается +22…+27, в пятницу — только +20…+25. Первые ночи августа будут тёплыми, до +18 градусов. Грозы и дожди стоят в прогнозе и на 1, и на 2 августа, но ветер всё же чуть приутихнет.

В Челябинске на среду тоже обещают местами сильные, но непродолжительные дожди, грозу, град и до +25…+27. Следующие двое суток осадки будут поменьше. В четверг днём потеплеет до +25, в пятницу — до +24, две ближайшие ночи — от +13 до +16 градусов.

На прошлой неделе на регион обрушился каспийский циклон с мощными ветрами и дождями настолько обильными, что затопило немало территорий. Теперь южноуральцы, чьи дома и имущество пострадали от подтоплений, могут рассчитывать на три вида единовременных выплат. Также в регионе открыли счёт для оказания финансовой поддержки пострадавшим от последствий обильных дождей, которые несколько дней заливали регион. Рассказываем, как перечислить помощь.