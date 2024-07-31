Группа Банд’Эрос бесплатно выступит в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге на площади 1905 года 4 августа хоккейный клуб «Автомобилист» проведет День болельщика в преддверии нового спортивного сезона. Площадка начнет работать в 16.00, а в 17.00 «Автомобилист» покажет предсезонную и новую игровую форму клуба.