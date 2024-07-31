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Группа Банд’Эрос бесплатно выступит в центре Екатеринбурга

День болельщика пройдет в уральской столице 4 августа.

В Екатеринбурге на площади 1905 года 4 августа хоккейный клуб «Автомобилист» проведет День болельщика в преддверии нового спортивного сезона. Площадка начнет работать в 16.00, а в 17.00 «Автомобилист» покажет предсезонную и новую игровую форму клуба.

Затем гости спортивного праздника увидят награждение игроков и тренеров клуба бронзовыми медалями Чемпионата России сезона 2023/2024 годов.

Хедлайнерами Дня болельщика станут Filatov & Karas и группа Банд’Эрос.

«Мероприятие, цель которого — популяризация спорта и здорового образа жизни, продлится до 22.00, вход свободный», — рассказали в администрации Екатеринбурга.

В мэрии подчеркнули, что автомобильная парковка на территории площади 1905 года будет закрыта с 23.00 пятницы, 2 августа, до 06.00 понедельника, 5 августа.

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