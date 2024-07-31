Движение транспорта будет ограничено в четырех районах Новосибирска

Проезд автомобилей будет частично перекрыт на следующих участках:
— Ул. Большевистская: от здания № 12, с 31 августа по 30 сентября.
— Ул. Немировича-Данченко: от здания № 104 до здания № 118, с 31 июля по 15 сентября.
— Проспект Дзержинского: в районе здания № 6а, с 31 июля по 15 сентября.
— Ул. Красина: от проспекта Дзержинского до здания № 62, с 31 июля по 15 сентября.
— Ул. Сибиряков-Гвардейцев: в районе здания № 51/1, с 31 июля по 15 сентября.
Полностью будет перекрыто движение на участках:
— Ул. Невельского: в районе здания № 1/1, с 31 июля по 30 августа.
— Ул. Сибиряков-Гвардейцев: на внутриквартальных проездах, примыкающих к ул. Сибиряков-Гвардейцев в районе здания № 51/1, с 31 июля по 15 сентября.
— Ул. Промышленная: от здания № 4 до здания № 28, с 31 июля по 15 октября.
— Ул. Дюканова: в районе здания № 16, с 1 августа по 15 сентября.
Для объезда закрытых участков будут организованы временные схемы движения. Водителей просят быть внимательными на дорогах, следовать указаниям дорожных знаков и информационных щитов.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что реконструкцию площади Калинина в Новосибирске вновь отложили до 2025.