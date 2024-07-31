Новый регулярный маршрут свяжет населенные пункты в Хабаровском крае

Новый регулярный маршрут № 108 сообщением «п. Лососина — ДК г. Советская Гавань — п. Бяудэ — п. Заветы Ильича — п. Бяудэ — ДК г. Советская Гавань» будет курсировать в Советско-Гаванском районе по поручению врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. Как пояснили в администрации района, он заменит предыдущие маршруты № 111 и № 103, неэффективные из-за низкого пассажиропотока, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительсва Хабаровского края.
Сейчас между поселениями района по 108 маршруту перевозки выполняются автобусом среднего класса в будние дни. Как отметили в профильном ведомстве, чтобы минимизировать неудобства жителям микрорайона Бяудэ, для них в выходные и по праздникам планируется организовать подвоз к остановочным пунктам по 101 маршруту. Кроме того, до 9 августа будет проработан вопрос о выделении субсидии из местного бюджета автотранспортному предприятию, выполняющему перевозки по 108 маршруту.
Ещё одна важная проблема, на которую обратили внимание жители района — вместительность автобусов. По поручению профильного ведомства этот вопрос также решён. В начале июля на маршрут № 101 вышли более вместительные автобусы среднего класса ПАЗ взамен автобусов малого класса марки ФИАТ.
Кроме того, как подчеркнули в Межрегиональном территориальном управлении Ространснадзора по ДФО, в Ванинском и Советско-Гаванском районах в августе-сентябре пройдут контрольные мероприятия по вопросу соблюдения обязательных требований в сфере регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом.
Напомним, что в прошлом месяце глава региона провел встречу с жителями Советско-Гаванского района в режиме открытого диалога. Одна из жительниц подняла вопрос транспортного обслуживания. В частности, на 111 маршруте автобус не ходит по выходным и праздникам, 101 маршрут обслуживает «Газель», в которой не хватает мест для пассажиров. Дмитрий Демешин поручил министру транспорта и дорожного хозяйства края Георгию Мазунину решить этот вопрос в кратчайшие сроки.