Новый регулярный маршрут свяжет населенные пункты в Хабаровском крае

Сейчас между поселениями района по 108 маршруту перевозки выполняются автобусом среднего класса в будние дни. Как отметили в профильном ведомстве, чтобы минимизировать неудобства жителям микрорайона Бяудэ, для них в выходные и по праздникам планируется организовать подвоз к остановочным пунктам по 101 маршруту. Кроме того, до 9 августа будет проработан вопрос о выделении субсидии из местного бюджета автотранспортному предприятию, выполняющему перевозки по 108 маршруту.