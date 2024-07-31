Белгидромет предупреждает о грозах в северных и восточных районах Беларуси

По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность и будет в основном без осадков, лишь местами в северных и восточных районах пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Ветер северо-западный, западный 5−10 м/с, местами порывы будут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха составит +20…+26°С.