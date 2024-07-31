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Белгидромет предупреждает о грозах в северных и восточных районах Беларуси

Грозы могут стать причиной возникновение природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.

Сейчас в Сакраменто: +21° 5 м/с 64% 758 мм рт. ст. +30°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Грозы ожидаются в среду местами в северных и восточных районах страны, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность и будет в основном без осадков, лишь местами в северных и восточных районах пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Ветер северо-западный, западный 5−10 м/с, местами порывы будут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха составит +20…+26°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередачи, нарушение электроснабжения. Грозы могут стать причиной возникновение природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.