Белгидромет предупреждает о грозах в северных и восточных районах Беларуси

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Грозы ожидаются в среду местами в северных и восточных районах страны, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность и будет в основном без осадков, лишь местами в северных и восточных районах пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Ветер северо-западный, западный 5−10 м/с, местами порывы будут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха составит +20…+26°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередачи, нарушение электроснабжения. Грозы могут стать причиной возникновение природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.