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В трех реках Башкирии за сутки поднялся уровень воды

В Башкирии повышение уровня воды наблюдается в трех реках. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

Источник: Госкомитет РБ по ЧС

Так, уровень воды увеличился:

— на реке Мата в Белорецке: уровень воды поднялся за сутки на 150 см, текущий уровень 219 см, выход реки на пойму 171 см;

— на реке Ай в селе Большеустьикинское Мечетлинского района республики: уровень воды поднялся за сутки на 34 см, текущий уровень 457 см, выход реки на пойму составляет 325 см;

— на реке Ик в Октябрьском: уровень воды поднялся за сутки на 10 см, текущий уровень 87 см, выход реки на пойму 80 см.

Отмечается, что уровень воды снизился на реке Белой в селе Ломовка Белорецкого района республики. Он опустился за сутки на 61 см, текущий уровень составляет 217 см, выход реки на пойму 260 см.

В связи с обильным выпадением осадков на контроле находится 15 ситуаций в 8 муниципалитетах.