В трех реках Башкирии за сутки поднялся уровень воды

Так, уровень воды увеличился:
— на реке Мата в Белорецке: уровень воды поднялся за сутки на 150 см, текущий уровень 219 см, выход реки на пойму 171 см;
— на реке Ай в селе Большеустьикинское Мечетлинского района республики: уровень воды поднялся за сутки на 34 см, текущий уровень 457 см, выход реки на пойму составляет 325 см;
— на реке Ик в Октябрьском: уровень воды поднялся за сутки на 10 см, текущий уровень 87 см, выход реки на пойму 80 см.
Отмечается, что уровень воды снизился на реке Белой в селе Ломовка Белорецкого района республики. Он опустился за сутки на 61 см, текущий уровень составляет 217 см, выход реки на пойму 260 см.
В связи с обильным выпадением осадков на контроле находится 15 ситуаций в 8 муниципалитетах.