В Хабаровском крае ожидают подъем уровня воды в малых реках

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, 1 августа в южных районах Хабаровского края пройдут ливни. Гидрологи посчитали — на малых реках уровень воды может резко вырасти на 0,8−1,2 метра. Возможно, вода выйдет на пойму — это зависит от количества выпавших осадков. Спасатели предупреждают, что есть вероятность подтопления приусадебных участков, участков внутрипоселковых и межпоселковых дорог, посевов, расположенных в низине. Особое внимание населенным пунктам Вяземского, Бикинского районов и района имени Лазо.
На время непогоды туристов и рыбаков просят воздержаться от выхода на реки, пока не улучшится гидрологическая обстановка.
На сегодняшний день в Хабаровском крае пропавшим числится рыбак — мужчина 1990 года рождения упал в воду на озере Мухтель Тугуро-Чумиканского района 25 июля. Отыскать его пока не удалось. Для поисковых работ в район вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями на борту.