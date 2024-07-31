Сакраменто
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае ожидают подъем уровня воды в малых реках

Синоптики прогнозируют сильные дожди в южных районах Хабаровского края, из-за которых вероятно подтопление дорог и приусадебных участков.

Погода в Сакраменто: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Светлана Дорохова

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, 1 августа в южных районах Хабаровского края пройдут ливни. Гидрологи посчитали — на малых реках уровень воды может резко вырасти на 0,8−1,2 метра. Возможно, вода выйдет на пойму — это зависит от количества выпавших осадков. Спасатели предупреждают, что есть вероятность подтопления приусадебных участков, участков внутрипоселковых и межпоселковых дорог, посевов, расположенных в низине. Особое внимание населенным пунктам Вяземского, Бикинского районов и района имени Лазо.

На время непогоды туристов и рыбаков просят воздержаться от выхода на реки, пока не улучшится гидрологическая обстановка.

На сегодняшний день в Хабаровском крае пропавшим числится рыбак — мужчина 1990 года рождения упал в воду на озере Мухтель Тугуро-Чумиканского района 25 июля. Отыскать его пока не удалось. Для поисковых работ в район вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями на борту.