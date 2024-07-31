В Хабаровском крае ожидают подъем уровня воды в малых реках

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, 1 августа в южных районах Хабаровского края пройдут ливни. Гидрологи посчитали — на малых реках уровень воды может резко вырасти на 0,8−1,2 метра. Возможно, вода выйдет на пойму — это зависит от количества выпавших осадков. Спасатели предупреждают, что есть вероятность подтопления приусадебных участков, участков внутрипоселковых и межпоселковых дорог, посевов, расположенных в низине. Особое внимание населенным пунктам Вяземского, Бикинского районов и района имени Лазо.