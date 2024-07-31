Прах МотоТани захоронят в Таре в четверг

«Дорогие друзья, в эти тяжелые дни горечи и траура, мы хотим выразить всем вам огромную благодарность, — написали родственники Татьяны Озолиной в соцсетях. — Всем тем, кто был на прощании с нашей Танечкой в Москве. Тем кто приехал из далека, тем кто произнес слова памяти о ней, тем кто проводил ее в колонне в последний путь. Всем неравнодушным в России и в Турции, кто помогает нам в расследовании событий 22 июля, с целью добиться справедливости».