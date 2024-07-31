Прах МотоТани захоронят в Таре в четверг

В четверг, 1 августа, в Таре простятся с известным мотоблогером Татьяной Озолиной. Ее прах из Москвы на родину доставит бывший муж девушки Станислав, об этом он сообщил в соцсетях.
Напомним, ранее фанаты, друзья и родные девушки простились с ней в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. На церемонию пришли сотни человек. Татьяна Озолина, девушка родом из маленького сибирского города Тары, была одним из самых популярных мотоблогеров, у нее были миллионы подписчиков.
«Дорогие друзья, в эти тяжелые дни горечи и траура, мы хотим выразить всем вам огромную благодарность, — написали родственники Татьяны Озолиной в соцсетях. — Всем тем, кто был на прощании с нашей Танечкой в Москве. Тем кто приехал из далека, тем кто произнес слова памяти о ней, тем кто проводил ее в колонне в последний путь. Всем неравнодушным в России и в Турции, кто помогает нам в расследовании событий 22 июля, с целью добиться справедливости».
Напомним, смертельная авария, в которой погибла Татьяна Озолина произошла вечером 22 июля в Турции. По одной из версий, мотоцикл местного байкера врезался в байк МотоТани, после чего его выбросило на большегруз.
По данным издания StarHit, 13-летний сын Тани будет жить со своим отцом.