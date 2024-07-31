Фотовыставка «Химия была, но мы расстались» открылась в Иркутске

— Каждая новая история, рассказанная нашими участниками — это вклад в снижение уровня онкофобии в обществе, отказ от стереотипов и стигм, с которыми сталкиваются онкопациенты. Мы благодарны нашим героям за их смелость и верим, что их истории вдохновляют на излечение самих пациентов, а их близким дают надежду и веру, — поделилась директор по коммуникациям и развитию проекта Гала Калимуллина.