Фотовыставка «Химия была, но мы расстались» открылась в Иркутске

Форум онкологических пациентов стартовал в Иркутске. В его рамках проводится всероссийский проект по поддержке людей с раковыми заболеваниями «Химия была, но мы расстались». Как сообщает «Тайшет 24» со ссылкой на пресс-службу фотовыставки, в ней поделились своим опытом борьбы с болезнью 19 жительниц областного центра.
— Каждая новая история, рассказанная нашими участниками — это вклад в снижение уровня онкофобии в обществе, отказ от стереотипов и стигм, с которыми сталкиваются онкопациенты. Мы благодарны нашим героям за их смелость и верим, что их истории вдохновляют на излечение самих пациентов, а их близким дают надежду и веру, — поделилась директор по коммуникациям и развитию проекта Гала Калимуллина.
На выставке представлены фотографии женщин в возрасте от 35 до 75 лет. Страдающие онкозаболеваниями поделились своим опытом борьбы и жизни с диагнозом. Портреты для проекта делали участники волонтерского движения Лиги онкофотографов. Программа запущена в России с марта 2021 года и с каждым годом расширяет географию регионов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что более сотни тысяч работающих пенсионеров получат прибавку к страховой пенсии. Перерасчеты планируют произвести уже в августе.