В трех районах Ташкента до вечера не будет газа

По данным «Худудгаз пойтахт», газоснабжения не будет по следующим локациям:
Чиланзарский район (с 10:00 до 18:00) — махалли «Шарк Тонги», «Хонтопи», «Хайдарабад». Отключение затронет 174 частных дома и двух оптовых потребителей;
Яккасарайский район (с 10:00 до 18:00) — махалли «Кушбеги», «Дилбулок», ЖК «Солярис», 4 проезд улицы Бошлик. Без топлива останутся больше 2 тысяч квартир, 10 частных домохозяйств и 58 предприятий;
Сергелийский район (с 10:00 до 17:00) — махалля «Кутбарака» и «Хонтепа». Газа не будет почти у 900 частных домов и 12 оптовых покупателей.