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В трех районах Ташкента до вечера не будет газа

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня, 31 июля, в связи с ремонтными работами будет временно приостановлена подача природного газа потребителям в Чиланзарском, Яккасарайском и Сергелийском районах, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

По данным «Худудгаз пойтахт», газоснабжения не будет по следующим локациям:

Чиланзарский район (с 10:00 до 18:00) — махалли «Шарк Тонги», «Хонтопи», «Хайдарабад». Отключение затронет 174 частных дома и двух оптовых потребителей;

Яккасарайский район (с 10:00 до 18:00) — махалли «Кушбеги», «Дилбулок», ЖК «Солярис», 4 проезд улицы Бошлик. Без топлива останутся больше 2 тысяч квартир, 10 частных домохозяйств и 58 предприятий;

Сергелийский район (с 10:00 до 17:00) — махалля «Кутбарака» и «Хонтепа». Газа не будет почти у 900 частных домов и 12 оптовых покупателей.