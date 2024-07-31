Почти 3 тысячи фур и легковушек стоят в очередях на границах Беларуси и ЕС

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Более 720 легковых машин и свыше 2,1 тысячи большегрузов фиксируются в очередях на границах Беларуси с сопредельными странами Европейского союза, свидетельствуют данные Госпогранкомитета республики.
По данным пограничного ведомства, в среду утром очереди из легкового транспорта фиксировались по двум направлениям — литовскому и польскому.
На границе Беларуси с Литвой в пункте пропуска «Каменный Лог» в настоящее время находится 220 машин, а в «Беняконях» — 100.
На границе с Польшей в пункте пропуска «Брест» образовалась достаточно большая очередь из 400 легковых автомобилей.
Что касается оскоплений большегрузов, то они имеются по всем направлениям.
В двух действующих пунктах пропуска границе с Литвой находится почти 1,7 тысячи фур, из них 750 в «Каменном Логе» и 940 — в «Беняконях».
В погранпереходе «Григоровщина» на границе с Латвией образовалась очередь из 315 большегрузов, а на польской границе в ПП «Козловичи» — 100 грузовых автомобилей.
Также наблюдаются очереди из пассажирских автобусов: на белорусско-польской границе в пункте пропуска «Брест» их сейчас 40, а в ПП «Каменный Лог» на границе с Литвой — шесть.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.
Новые запреты
На прошлой неделе Латвия и Литва ввели запрет на въезд легковушек на белорусских номерах. Позже такой же запрет ввела Эстония.
В МИД Беларуси, комментируя действия западных властей, назвали данные решения бесчеловечными и антигуманными.