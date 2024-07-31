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Почти 3 тысячи фур и легковушек стоят в очередях на границах Беларуси и ЕС

Очереди из большегрузов наблюдаются по всем направлениям, а легковой транспорт стоит только на границах Беларуси с Литвой и Польшей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Более 720 легковых машин и свыше 2,1 тысячи большегрузов фиксируются в очередях на границах Беларуси с сопредельными странами Европейского союза, свидетельствуют данные Госпогранкомитета республики.

По данным пограничного ведомства, в среду утром очереди из легкового транспорта фиксировались по двум направлениям — литовскому и польскому.

На границе Беларуси с Литвой в пункте пропуска «Каменный Лог» в настоящее время находится 220 машин, а в «Беняконях» — 100.

На границе с Польшей в пункте пропуска «Брест» образовалась достаточно большая очередь из 400 легковых автомобилей.

Что касается оскоплений большегрузов, то они имеются по всем направлениям.

В двух действующих пунктах пропуска границе с Литвой находится почти 1,7 тысячи фур, из них 750 в «Каменном Логе» и 940 — в «Беняконях».

В погранпереходе «Григоровщина» на границе с Латвией образовалась очередь из 315 большегрузов, а на польской границе в ПП «Козловичи» — 100 грузовых автомобилей.

Также наблюдаются очереди из пассажирских автобусов: на белорусско-польской границе в пункте пропуска «Брест» их сейчас 40, а в ПП «Каменный Лог» на границе с Литвой — шесть.

Закрытие пунктов пропуска

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.

Новые запреты

На прошлой неделе Латвия и Литва ввели запрет на въезд легковушек на белорусских номерах. Позже такой же запрет ввела Эстония.

В МИД Беларуси, комментируя действия западных властей, назвали данные решения бесчеловечными и антигуманными.

ЕС