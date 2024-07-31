В Магнитогорске врачи провели первую операцию ребенку в сознании

«Особенность спинальной анестезии состоит в том, что пациент во время операции находится в сознании. Поэтому этот вид анестезии не подходит маленьким детям. У нас получилось договориться с 10-летним ребенком. Во время операции он находился в сознании, общался с нами, спрашивал, что мы делаем. Мы ему рассказывали, что его оперируют», — говорит Павел Шустиков.