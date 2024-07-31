В Магнитогорске врачи провели первую операцию ребенку в сознании

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.
Оперативное лечение потребовалось 10-летнему мальчику — юному пациенту необходимо было снять с бедренной кости металлические пластины. До этого все операции врачи Центра охраны материнства и детства проводили под общей анестезией, однако этот случай оказался особенным.
По словам врача анестезиолога-реаниматолога Центра охраны материнства и детства Магнитогорска Павла Шустикова, когда мальчику вводили общий наркоз, у него появились рвота и тошнота — это была индивидуальная реакция организма на анестезию. Поэтому сначала операцию пришлось переносить. Затем было принято проводить ее под местной спинальной анестезией.
«Особенность спинальной анестезии состоит в том, что пациент во время операции находится в сознании. Поэтому этот вид анестезии не подходит маленьким детям. У нас получилось договориться с 10-летним ребенком. Во время операции он находился в сознании, общался с нами, спрашивал, что мы делаем. Мы ему рассказывали, что его оперируют», — говорит Павел Шустиков.
Врач отметил, что операция прошла успешна. Ребенку даже показали извлеченную пластину, которую мальчик, по словам медиков, с интересом рассматривал. В областном минздраве сообщили, что послеоперационный период также прошел благополучно, пациент уже выписан домой.