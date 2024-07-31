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Прокуратура завершила проверку схода вагона поезда в Братске

Вагон сошел с рельсов на путях необщего пользования.

Источник: Комсомольская правда

Вагон поезда сошел с рельсов возле станции Братск. Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры происшествие случилось на путях не общего пользования. Правоохранителями была инициирована проверка.

— Установлено, что причиной схода явилось несоблюдение организацией требований к содержанию ж/д путей. Братским транспортным прокурором внесено представление директору предприятия. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, — поделились в ведомстве.

После получения соответствующего документа, руководителям организации были исправлены все недочеты. Помимо этого, должностному лицу назначили штраф и предупреждение по двум статьям административного кодекса.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что аэропорт Улан-Удэ в очередной раз из-за непогоды принял самолеты Иркутска. Директор авиагавань отметил, что несмотря на внеплановую посадку соседей, аэровокзал продолжает обслуживать свои регулярные рейсы.