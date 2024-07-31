Детская смертность в Узбекистане снизилась на четверть

Об этом и. о. министра здравоохранения Асилбек Худаяров в своем отчете о работе по профилактике заболеваний среди детей и подростков и их лечении рассказал депутатам закпалаты Олий Мажлиса.
Снижение детской и материнской смертности достигнуто благодаря профилактике, раннему выявлению и реабилитации заболеваний на первичном уровне системы здравоохранения, а также мерам по совершенствованию специализированной медицинской помощи..
В регионах страны проводится работа по контролю, анализу, выявлению недостатков в оказываемой помощи матерям и детям по принципу «365 дней/24 часа “и их устранению.
В медобъединениях созданы детские анестезиолого-реанимационные отделения и детские отделения в поликлиниках. В медицинских бригадах работают дополнительно 20 тысяч детских медсестер и патронажных акушерок. В районных и городских центральных многопрофильных поликлиниках открыты детские отделения и отделения здоровья девочек.
За первое полугодие 2024 года врачи выполнили 1 962 кардиохирургические, 460 эндоскопические и 583 нейрохирургические высокотехнологичные операции, предотвратили инвалидизацию 2 985 детей.
Кроме того, 200,2 тысячи новорожденных прошли аудиоскрининг, 267 детям установили кохлеарные импланты, которые позволяют им слышать.
Депутаты подчеркнули необходимость принять меры для полного обеспечения медучреждений лекарственными средствами, медицинским оборудованием и расходными материалами. Также важно пересмотреть порядок отправки гарантированного пакета, базовых цен и льготного контингента на специализированную медицинскую помощь.
Кроме того, они высказали предложения по дистанционному обслуживанию, переводу поликлиник и больниц на электронное делоуправление, завершению работы по цифровизации системы здравоохранения, формированию здорового образа жизни, усилению пропаганды правильного питания и физической активности.