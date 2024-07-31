Участки нацпарка Самарская Лука хотят исключить из границ Самары

Из границ Самары могут исключить несколько участков национального парка Самарская Лука. Соответствующие изменения в генплан города подготовила администрация Самары. Судя по документу, этим участкам могут дать статус земель особо охраняемых объектов и территорий.
Проект постановления определяет границы водоохранных зон, различные охранные зоны, в том числе особо охраняемых природных территорий, прибрежные защитные полосы и особо охраняемые природные территории.
Кроме того, к землям особо охраняемых объектов и территорий могут отнести несколько баз отдыха турбаз, среди которых «Волжанка», «Островок», «Дубрава», «Озерки».