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Участки нацпарка Самарская Лука хотят исключить из границ Самары

В Самаре планируют внести изменения в генплан.

Источник: Комсомольская правда

Из границ Самары могут исключить несколько участков национального парка Самарская Лука. Соответствующие изменения в генплан города подготовила администрация Самары. Судя по документу, этим участкам могут дать статус земель особо охраняемых объектов и территорий.

Проект постановления определяет границы водоохранных зон, различные охранные зоны, в том числе особо охраняемых природных территорий, прибрежные защитные полосы и особо охраняемые природные территории.

Кроме того, к землям особо охраняемых объектов и территорий могут отнести несколько баз отдыха турбаз, среди которых «Волжанка», «Островок», «Дубрава», «Озерки».
архитектура