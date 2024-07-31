Школьницы из Перми везут свои изобретения на международную выставку

Напомним, российская делегация участвует в выставке IEYI-2024 с 2017 года. Для школьников это бесплатно, но для участия в событии им нужно пройти национальный отбор, который проводится уполномоченным авторизированным представителем IEYI в России — НТА «Технопол-Москва» при консультационной и финансовой поддержке Юридической фирмы «Городисский и Партнёры».