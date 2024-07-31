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Школьницы из Перми везут свои изобретения на международную выставку

Они презентуют экологичные обои и спортивную капсульную коллекцию.

Источник: Из личного архивa

Школьницы из Перми везут свои проекты на Международную выставку юных изобретателей IEYI-2024.

Ученица школы № 93 Перми Алёна Варлашова и ученица школы «Навигатор» во Фролах Виолетта Белевака в составе сборной команды России отправились на выставку IEYI-2024, которая проходит в Тайвани (Китай) 2—6 августа. Алёна презентует экологичные обои из вторсырья и растительных волокон с эффектом шумопоглощения, Виолетта — спортивную капсульную коллекцию.

«Ещё одно доказательство, что в Пермском крае учатся талантливые дети. Юные изобретательницы Алёна Варлашова и Виолетта Белевака в составе сборной России отправятся на выставку в Тайвань (Китай). Обе школьницы стали победительницами краевого конкурса “Гении Прикамья”, прошли отбор на уровне всей страны и вошли в ТОП-13 лучших! Желаю нашим девочкам успехов! У вас всё получится», — поделился в своих соцсетях губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Напомним, российская делегация участвует в выставке IEYI-2024 с 2017 года. Для школьников это бесплатно, но для участия в событии им нужно пройти национальный отбор, который проводится уполномоченным авторизированным представителем IEYI в России — НТА «Технопол-Москва» при консультационной и финансовой поддержке Юридической фирмы «Городисский и Партнёры».

Ранее perm.aif.ru писал, что юные изобретатели из Перми представили на суд жюри международного конкурса многофункциональный рюкзак Relax и биоразлагаемую посуду из листьев. Эти идеи удостоились бронзовой и серебряной медали, соответственно.

наука