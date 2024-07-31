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В Свердловской области больше 20 тысяч семей бойцов СВО обратились за помощью

Обращения поступили в фонд «Защитники Отечества».

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области в фонд «Защитники Отечества» поступило 22 154 обращения от семей участников СВО. Об этом пишет «ФедералПресс» со ссылкой на данные аппарата полпреда президента в УрФО.

Поддержку военнослужащих и их семей обсудил на совещании заместитель полномочного представителя президента в УрФо Борис Кириллов.

— Основная задача заключается в эффективной и оперативной помощи участникам специальной военной операции и их семьям в разных сферах жизни. Регионы округа активно работают над выполнением поручений президента, — подчеркнул в своем выступлении Борис Кириллов.

Обращения и просьбы в целом по регионам Уральского федерального округа удается решить в 89,5% случаев. Лидер среди уральских регионов по количеству обращений — Ханты-Мансийский автономный округ — 32 804 обращения.