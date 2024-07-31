Не только арбузы: что поставляют в Крым из новых регионов

«По овоще-бахчевым культурам и картофелю — здесь у нас идет реализация в основном с рынка. Есть такой рынок Великие Копани, многие знают его. И вот именно оттуда продукция уходит и в Крым, и в другие регионы нашей большой Российской Федерации», — сказал он.