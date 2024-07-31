Не только арбузы: что поставляют в Крым из новых регионов

«Если мы говорим о плодово-ягодных культурах и овощной группе, то эта продукция и сейчас едет в Крым и на территорию Ростовской области, хотя и в значительно меньших объемах. Ключевой поставщик тепличных овощей — Каменка-Днепровский район».
По его словам, объемы производства и, как следствие, реализации овощей значительно снизились в связи с отсутствием воды из Северо-Крымского канала.
«Что касается ягод и группы косточковых, в частности, черешни, она также поступала в супермаркеты Москвы, Санкт-Петербурга, больших городов Ростова. В Крым привозили первую черешню, а когда там появилась своя продукция, то уже не было необходимости», — объяснил Геннадий Подшивалов.
Из Херсонской области в Крым поставляются также знаменитые херсонские арбузы и овощи, включая картофель. Лидером в производстве овоще-бахчевой продукции является Скадовский район, рассказал министр АПК и продовольственной политики Херсонской области Санал Адъяев.
«По овоще-бахчевым культурам и картофелю — здесь у нас идет реализация в основном с рынка. Есть такой рынок Великие Копани, многие знают его. И вот именно оттуда продукция уходит и в Крым, и в другие регионы нашей большой Российской Федерации», — сказал он.
Ранее врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова проинформировала, что на рынках республики необоснованно завышены цены на сезонные овощи. Они в несколько раз выше отпускных цен, по которым эту продукцию реализуют производители.