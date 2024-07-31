В Приморье проверили лагерь, где детей якобы заставили мыть туалет

В местных Telegram-каналах появилась информация о том, что в лагере на острове Аскольд в Приморском крае нет горячей воды, еды в столовой хватало не всем, а детям пришлось мыть комнаты после предыдущей смены. Опубликовано видео с домиком, где разбросаны вещи и мусор, а грязные матрасы лежат прямо на полу. Также сообщалось, что 10-летнюю девочку заставляли мыть туалет. Было указано, что путевка стоила 32 тысячи рублей.