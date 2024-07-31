У двух маршрутов автобусов и электробусов в центре Москвы изменятся номера

«Мы постоянно анализируем работу городского транспорта и запускаем выделенные полосы там, где это необходимо. Благодаря появлению выделенки на улице Трехгорный Вал с 3 августа автобусы и электробусы будут следовать здесь с более короткими интервалами. На них совершают более 24 тысяч поездок в рабочий день вне сезона отпусков. Мы продолжаем повышать качество обслуживания пассажиров по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.