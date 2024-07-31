Первые выходные августа в Приморье начнутся с циклона и дождей

Во Владивостоке жаркую и солнечную погоду можно не ждать. Преимущественно в городе будет облачность и юго-восточный ветер. В субботу возможен дождь, в воскресенье без существенных осадков. По ночам столбики термометров покажут +18…+20°C, в дневное время +21…+24 °C.