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Первые выходные августа в Приморье начнутся с циклона и дождей

3 августа в разных регионах края ожидаются осадки различной интенсивности.

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Дожди по-прежнему не хотят покидать Приморский край. В предстоящие первые выходные августа в регионе вновь ожидается непогода, сообщают в Примгидромете.

По информации синоптиков, в субботу, 3 августа, на погоду в крае повлияют циклон и атмосферные фронты. Эти явления вызовут дожди различной интенсивности во многих районах Приморья.

На следующие сутки, 4 августа, циклон покинет край, зато распространится гребень охотского антициклона. Ночью осадки ослабеют и постепенно прекратятся, днем преимущественно без дождей.

Минимальная температура воздуха в выходные дни составит +16…+22°C, днем потеплеет до +24…+30°C, а на побережье столбики термометров покажут +19…+23°C.

Во Владивостоке жаркую и солнечную погоду можно не ждать. Преимущественно в городе будет облачность и юго-восточный ветер. В субботу возможен дождь, в воскресенье без существенных осадков. По ночам столбики термометров покажут +18…+20°C, в дневное время +21…+24 °C.

Напомним, что ухудшение погоды в крае ожидается и 1 августа, из-за чего было объявлено штормовое предупреждение.