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Ситуация на Крымском мосту на утро среды: растет очередь

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом с среду утром образовалась очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 09.00 утра в очереди со стороны Керчи находится 105 транспортных средств», — говорится в сообщении.

При этом со стороны Тамани затора перед пунктами досмотра нет.

Накануне утром на подъездах к Крымскому мосту в очереди находились более 500 транспортных средств.

Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути — семь часов.