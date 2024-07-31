«Новый Херсонес» в первый день работы посетили более 20 тысяч гостей

«За первый день работы музейно-храмовый комплекс “Новый Херсонес” посетило более 20 тысяч человек. Среди первых гостей комплекса были не только жители Севастополя и Крыма, но и туристы из различных уголков России», — говорится в сообщении.
В администрации «Нового Херсонеса» также уточнили, что на данный момент комплекс работает в тестовом режиме, что позволит выявить и исправить все недостатки.
Открытие музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» состоялось 30 июля. 28 июля, в День Крещения Руси, он был освящен.
«Новый Херсонес» возведен по поручению президента РФ Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На площади в 24 га построены 30 объектов, в том числе музей Христианства, музей Античности и Византии, а также музей Крыма и Новороссии. Кроме того, на территории появился храм-парк под открытым небом, амфитеатр «Грифон Арена» и реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира.
Создание парка предваряли самые масштабные в современной истории археологические изыскания. музейно-храмовый комплекс был создан за неполных два года. На этой территории находились войсковые части, которые были перемещены в современные здания.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил уверенность, что «Новый Херсонес» станет местом рождения новых смыслов, которые будут делать Россию сильной и великой. По его словам, у «Нового Херсонеса» огромный потенциал, ведущие университеты нашей страны будут сотрудничать с ним.
Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что «Новый Херсонес» является объектом культуры мирового уровня, которым будут гордиться грядущие поколения. Он выразил уверенность, что трудами владыки Тихона в подобном формате в перспективе будет создан комплекс и на Неаполе Скифском в Симферополе.