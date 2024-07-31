«Новый Херсонес» в первый день работы посетили более 20 тысяч гостей

«Новый Херсонес» возведен по поручению президента РФ Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На площади в 24 га построены 30 объектов, в том числе музей Христианства, музей Античности и Византии, а также музей Крыма и Новороссии. Кроме того, на территории появился храм-парк под открытым небом, амфитеатр «Грифон Арена» и реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира.