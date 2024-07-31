Главный тренер «Зенита» оценил игру воронежского «Факела»

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре воронежского «Факела» в очном поединке команд в рамках 1-го тура группового этапа Кубка России по футболу.
— Пришлось вскрывать достаточно насыщенную группу обороны соперника. Увы, не всегда это получалось, особенно в первом тайме.
По словам самого титулованного тренера в истории «Зенита», его подопечным пришлось проявить творческий подход, чтобы одолеть «огнеопасных».
— Против команды, которая играет так низко, нужны правильные взаимодействия, нестандартные действия.
Напомним, что накануне, 30 июля, «Факел» крупно проиграл в Санкт-Петербурге (0:3). Это уже третья «баранка» воронежского клуба в текущей кампании. Ранее они в рамках РПЛ уступили московскому «Динамо» (1:3) и тольяттинскому «Акрону» (0:2). Теперь 4 августа воронежцы сыграют дома с «Краснодаром» в рамках 3-го тура чемпионата.