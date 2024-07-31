Главный тренер «Зенита» оценил игру воронежского «Факела»

Напомним, что накануне, 30 июля, «Факел» крупно проиграл в Санкт-Петербурге (0:3). Это уже третья «баранка» воронежского клуба в текущей кампании. Ранее они в рамках РПЛ уступили московскому «Динамо» (1:3) и тольяттинскому «Акрону» (0:2). Теперь 4 августа воронежцы сыграют дома с «Краснодаром» в рамках 3-го тура чемпионата.