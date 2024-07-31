Около +24° ожидается в Иркутске 1 августа

В горах южных районов, ночью и в горах Восточного Саяна сильные, местами очень сильные дожди. В отдельных районах грозы, утром туман.
Ветер северо-западный, северо-восточный 5−10 м/с, местами порывы ночью до 13 м/с, днем 15−20 м/с. Температура ночью +14,+19°, при прояснении +5,+10°, на севере Катангского района, в Бодайбинском районе +2,+7°, днем +23,+28°, при облачной погоде +13,+18°.
В Иркутске будет облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, ночью гроза, ветер северо-западный 6−11 м/с, температура ночью +17,+19°, днем +22,+24°.