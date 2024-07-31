Около +24° ожидается в Иркутске 1 августа

Иркутская область, НИА-Байкал — По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 августав Иркутской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, в западных, южных районах, днем и в центральных районах кратковременные, местами сильные дожди, ливни.