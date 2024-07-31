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Около +24° ожидается в Иркутске 1 августа

Иркутская область, НИА-Байкал — По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 августав Иркутской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, в западных, южных районах, днем и в центральных районах кратковременные, местами сильные дожди, ливни.

Сейчас в Сакраменто: +19° 2 м/с 73% 758 мм рт. ст. +21°
Источник: пресс-служба администрации Иркутска

В горах южных районов, ночью и в горах Восточного Саяна сильные, местами очень сильные дожди. В отдельных районах грозы, утром туман.

Ветер северо-западный, северо-восточный 5−10 м/с, местами порывы ночью до 13 м/с, днем 15−20 м/с. Температура ночью +14,+19°, при прояснении +5,+10°, на севере Катангского района, в Бодайбинском районе +2,+7°, днем +23,+28°, при облачной погоде +13,+18°.

В Иркутске будет облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, ночью гроза, ветер северо-западный 6−11 м/с, температура ночью +17,+19°, днем +22,+24°.