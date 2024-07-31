«Пещера Аргараканская» в Качугском районе получила статус памятника природы

В Иркутской области появился новый памятник природы. Им стала «Пещера Аргараканская» в Качугском районе. Теперь ее территория является особо охраняемой. Как сообщили в правительстве региона она находится на севере Онотской возвышенности, а протяженность ее ходов превышает 8,5 км.