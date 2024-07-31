«Пещера Аргараканская» в Качугском районе получила статус памятника природы

В Иркутской области появился новый памятник природы. Им стала «Пещера Аргараканская» в Качугском районе. Теперь ее территория является особо охраняемой. Как сообщили в правительстве региона она находится на севере Онотской возвышенности, а протяженность ее ходов превышает 8,5 км.
— На территории памятника природы отмечены три редких вида животных, подлежащих государственной охране, внесённых в Красную книгу Иркутской области: ночница длиннохвостая, ночница Иконникова и большой трубконос, — поделился замминистра природных ресурсов и экологии Сергей Нестеров.
Помимо своей уникальностью эти виды отличаются высокой восприимчивостью к изменениям вокруг. А значит, что их защита важна для сохранения животного разнообразия региона. Ряд экологических обследований подтвердили необходимость защиты карстовой пещеры.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье полным ходом идет благоустройство общественных пространств. Также специалисты ведут обновление более 60 дворовых территорий.