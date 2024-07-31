В перинатальном центре Калининграда провели уникальную операцию жительнице Зеленоградска

Отмечается, что до недавнего времени для таких хирургических манипуляций пациенток направляли в профильные федеральные центры Москвы или Санкт-Петербурга. Сейчас с такими осложнениями уже нет никакого смысла ехать за пределы региона — все делают в нашем перинатальном центре.