В перинатальном центре Калининграда провели уникальную операцию жительнице Зеленоградска

Уникальную операцию сделали женщине из Зеленоградска в региональном перинатальном центре. У мамы двоих детей оказалась проблемной третья беременность: УЗИ выявило опасное врастание плаценты в стенку мочевого пузыря. Диагноз серьезный с рисками осложнений для мамы и малыша.
Как рассказали в минздраве региона, команда специалистов РПЦ под руководством главного врача Сергея Мартиросяна впервые в Калининградской области провела такую органосохраняющую операцию по новой методике — кесарево сечение с последующей пластикой матки.
Во время операции врачи использовали внутриполостное ультразвуковое исследование и методы временной остановки кровообращения в матке. В результате кесарева сечения у женщины родился мальчик. Маму и ребенка уже выписали.
Отмечается, что до недавнего времени для таких хирургических манипуляций пациенток направляли в профильные федеральные центры Москвы или Санкт-Петербурга. Сейчас с такими осложнениями уже нет никакого смысла ехать за пределы региона — все делают в нашем перинатальном центре.