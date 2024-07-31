Самарчанка незаконно прописала 20 иностранцев в своей квартире

В Самаре женщина решила подзаработать на регистрации иностранцев и оказалась в центре внимания полиции. Местная жительница прописала в своей квартире 20 жителей стран ближнего зарубежья, но это ей обошлось в немаленький штраф.
— Жительница Самары за денежное вознаграждение поставила на учет 20 иностранных граждан. За данное деяние женщину привлекли к уголовной ответственности. Суд назначил ей в качестве наказания уплату уголовного штрафа в размере 105 тысяч рублей, — уточнили в ГУ ФССП по Самарской области.
Судебные приставы завели исполнительное производство против нарушительницы. Ей разъяснили, что если штраф не будет выплачен вовремя, его могут заменить на более серьезное наказание. Видимо, не желая усугублять свое положение, самарчанка в тот же день выплатила всю сумму штрафа.
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