Самарчанка незаконно прописала 20 иностранцев в своей квартире

Судебные приставы завели исполнительное производство против нарушительницы. Ей разъяснили, что если штраф не будет выплачен вовремя, его могут заменить на более серьезное наказание. Видимо, не желая усугублять свое положение, самарчанка в тот же день выплатила всю сумму штрафа.