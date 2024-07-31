Бюст Героя России Эдуарда Дьяконова из Иркутска установили в Мариуполе

Сквер имени Героя России Эдуарда Дьяконова из Иркутска открыли в Мариуполе. Там же установили бюст бойца. На торжественной церемонии присутствовали губернатор Приангарья Игорь Кобзев, глава ДНР Денис Пушилин, временно исполняющий полномочия главы Мариуполя Олег Моргун, мать погибшего героя Ольга Дьяконова, общественники.
— Российские военнослужащие каждый день совершают героические подвиги, защищая Родину. Сибиряки тоже включились в борьбу с нацизмом. Среди них иркутянин Эдуард Дьяконов, старший радист-разведчик 57-й отдельной роты спецназначения, который принимал участие в СВО с первого дня. 24 марта 2022 года группа, в которую входил Эдуард, выполняла боевую задачу в Мариуполе. Боец совершил подвиг — ценой жизни спас боевых товарищей от взрыва гранаты, накрыв ее собой, — сказал Игорь Кобзев. — За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Эдуарду Дьяконову было посмертно присвоено звание Героя России. Наш святой долг — хранить память о таких подвигах и передавать ее следующим поколениям.
Денис Пушилин отметил, что появление сквера и бюста — важное событие не только для двух наших регионов, но и для страны в целом. Также он поблагодарил Ольгу Дьяконову за воспитание героя. Именно благодаря таким мужественным людям город удалось освободить.
Эдуард Дьяконов — самый молодой Герой России. Ему было всего 20 лет.
— Для каждого родителя гибель ребенка — невосполнимая утрата и неугасаемая боль. Но я горжусь своим сыном, потому что он до последних секунд жизни оставался настоящим человеком, — произнесла Ольга Дьяконова.
Кстати, в сентябре рядом со сквером имени Эдуарда Дьяконова распахнет свои двери музей «Поле Битвы». Экспозиции расскажут об освобождении Мариуполя в годы Великой Отечественной войны и во время СВО, в том числе поведают и о подвиге сибиряка.
В Иркутске именем Эдуарда Дьяконова названа улица. На фасаде гимназии № 25, где занимался будущий герой, разместили мемориальную доску, а в кабинете поставили «Парту Героя».
В Мариуполе его имя теперь носит школа № 10 и участковый избирком № 700. А еще стенд с рассказом о нашем земляке установлен на Аллее Героев России в Крыму.