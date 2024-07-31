Бюст Героя России Эдуарда Дьяконова из Иркутска установили в Мариуполе

— Российские военнослужащие каждый день совершают героические подвиги, защищая Родину. Сибиряки тоже включились в борьбу с нацизмом. Среди них иркутянин Эдуард Дьяконов, старший радист-разведчик 57-й отдельной роты спецназначения, который принимал участие в СВО с первого дня. 24 марта 2022 года группа, в которую входил Эдуард, выполняла боевую задачу в Мариуполе. Боец совершил подвиг — ценой жизни спас боевых товарищей от взрыва гранаты, накрыв ее собой, — сказал Игорь Кобзев. — За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Эдуарду Дьяконову было посмертно присвоено звание Героя России. Наш святой долг — хранить память о таких подвигах и передавать ее следующим поколениям.