Продавцов-нелегалов убирают с улиц Краснодара

Кроме стихийных рынков, с улиц города убирают киоски, установленные без разрешения. В июле в Центральном и Прикубанском округе демонтировали три незаконных объекта по реализации кваса и две точки продажи арбузов и дынь. Также в Краснодаре перестали работать два нелегальных надувных батута и девять пунктов проката детских электромобилей.