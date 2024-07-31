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Продавцов-нелегалов убирают с улиц Краснодара

В городе проводятся рейды по выявлению точек стихийной торговли.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре продолжается борьба с несанкционированной торговлей на улицах. Только в июле в городе прекратили работу более 350 стихийных точек реализации продуктов питания и оказания услуг, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

В рейды на улицы Краснодара выходят специалисты мэрии и полицейские. Участники группы пресекают несанкционированную торговлю на тротуарах, в скверах, парках. В летнее время уличные торговцы чаще всего реализуют овощи, фрукты, арбузы и дыни.

— Мы постоянно предостерегаем краснодарцев от приобретения продуктов питания в местах несанкционированной торговли. Это может быть опасно для здоровья. Помимо прочего, на улице у продавцов нет условий для соблюдения элементарных условий гигиены и хранения товаров, что может стать причиной возникновения различных инфекций, — рассказала начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Ольга Ольшанская.

Продавцов стихийных торговых точек предупреждают об ответственности, в отношении злостных нарушителей составляют протоколы.

Кроме стихийных рынков, с улиц города убирают киоски, установленные без разрешения. В июле в Центральном и Прикубанском округе демонтировали три незаконных объекта по реализации кваса и две точки продажи арбузов и дынь. Также в Краснодаре перестали работать два нелегальных надувных батута и девять пунктов проката детских электромобилей.

торговля