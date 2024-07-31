Детские пособия в августе придут воронежцам раньше обычного срока

В августе единый день выплаты ряда пособий — 3-е число месяца — выпадает на выходной. В связи с этим некоторые детские пособия будут перечислены получателям заранее. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России (СФР) по Воронежской области во вторник, 30 июля.
В пятницу, 2 августа, на банковские карты придут:
- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
- выплаты на первого ребенка до 3 лет;
- пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;
- пособие на ребенка военнослужащего по призыву/мобилизованного.
В понедельник, 5 августа, на счета воронежских родителей поступит ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до 3 лет. В четверг, 8 августа, выплатят пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.
Пенсии в августе будут выплачивать по стандартному графику: 5-е, 12-е и 21-е числа.
В СФР напомнили, что зачисление пособий и пенсий происходит не в конкретный промежуток времени, а в течение всего дня. Если средства не поступили утром, необходимо дождаться конца дня.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в 2024 году отделение СФР по Воронежской области выплатило пособия по беременности и родам 5 246 мамам. Всего перечислено более 723 млн рублей.