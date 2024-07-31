Детские пособия в августе придут воронежцам раньше обычного срока

В августе единый день выплаты ряда пособий — 3-е число месяца — выпадает на выходной. В связи с этим некоторые детские пособия будут перечислены получателям заранее. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России (СФР) по Воронежской области во вторник, 30 июля.