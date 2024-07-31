Детские пособия в Крыму — СФР меняет даты выплат в августе

«В Республике Крым период выплаты детских пособий по линии Социального фонда начинается с 3 числа каждого месяца. В августе 3 число выпадает на выходной день, поэтому республиканское Отделение СФР произведет выплаты по иному графику», — пояснили в пресс-службе.
Так, 2 августа в течение дня на счета получателей поступят единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, выплата на первого ребенка до трех лет, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, пособие на ребенка военнослужащего по призыву.
Ежемесячная выплата из средств материнского капитала будет перечислена 5 августа. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям — 8 числа.
«Гражданам, которые получают пособия через отделения почтовой связи, выплаты будут производиться в соответствии с графиком доставки Почты Крыма с 1 по 25 августа. Дату выплаты можно уточнить в своем почтовом отделении», — уточняется в релизе.
С августа в РФ вступает в силу новая норма, по которой в некоторых случаях назначение выплаты единого пособия на детей до 17 лет разрешено по месту временной регистрации или фактического проживания заявителя. Это значит, семьям, временно проживающим в другом городе, больше не нужно оформлять сложные документы, подтверждающие место жительства. Достаточно, например, договора найма жилья или справки с места работы.