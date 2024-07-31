Детские пособия в Крыму — СФР меняет даты выплат в августе

С августа в РФ вступает в силу новая норма, по которой в некоторых случаях назначение выплаты единого пособия на детей до 17 лет разрешено по месту временной регистрации или фактического проживания заявителя. Это значит, семьям, временно проживающим в другом городе, больше не нужно оформлять сложные документы, подтверждающие место жительства. Достаточно, например, договора найма жилья или справки с места работы.