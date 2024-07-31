Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детские пособия в Крыму — СФР меняет даты выплат в августе

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. В августе крымчане получат детские выплаты по иному графику. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Соцфонда России.

Источник: РИА "Новости"

«В Республике Крым период выплаты детских пособий по линии Социального фонда начинается с 3 числа каждого месяца. В августе 3 число выпадает на выходной день, поэтому республиканское Отделение СФР произведет выплаты по иному графику», — пояснили в пресс-службе.

Так, 2 августа в течение дня на счета получателей поступят единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, выплата на первого ребенка до трех лет, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала будет перечислена 5 августа. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям — 8 числа.

«Гражданам, которые получают пособия через отделения почтовой связи, выплаты будут производиться в соответствии с графиком доставки Почты Крыма с 1 по 25 августа. Дату выплаты можно уточнить в своем почтовом отделении», — уточняется в релизе.

С августа в РФ вступает в силу новая норма, по которой в некоторых случаях назначение выплаты единого пособия на детей до 17 лет разрешено по месту временной регистрации или фактического проживания заявителя. Это значит, семьям, временно проживающим в другом городе, больше не нужно оформлять сложные документы, подтверждающие место жительства. Достаточно, например, договора найма жилья или справки с места работы.