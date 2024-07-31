Мир во время чумы: каким получился сериал «Декамерон» от Netflix

Положите книгу Джованни Боккаччо обратно на полку, если вдруг планировали перед просмотром «Декамерона» освежить в памяти события, о которых рассказано в первоисточнике. Здесь это не нужно. «Декамерон» снимался в окрестностях Рима, в нем сохранены итальянские названия, имена главных героев, но в остальном это совершенно самостоятельное произведение. Новый сериал Netflix от шоураннера Кэтлин Джордан лишь вдохновлен (и достаточно слабо) оригинальной средневековой историей о том, как группа молодых дворян спасалась от охватившей Италию бубонной чумы. Самоизолировавшиеся в поместье Вилла Санта «в красивой и незараженной сельской местности», чтобы скоротать время, они рассказывали истории: любовные, трагические, пошлые, нравоучительные — в общем, идеальные для адаптации Netflix. «Декамерон» Боккаччо разбит на 10 рассказчиков и 100 новелл. В новом сериале эта структура исчезла, история стала более рамочной и полностью сконцентрирована на запертых в четырех стенах напыщенных флорентийских аристократах и их многострадальных слугах. Кажется, таким бы мог быть сериал «Белый лотос», если бы его действие происходило в Италии XIV века. Как и в проекте телеканала HBO, у каждого из героев «Декамерона» есть свои скелеты в шкафу и скрытые мотивы.