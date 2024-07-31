Мир во время чумы: каким получился сериал «Декамерон» от Netflix

Премьера сериала «Декамерон» по мотивам произведения Джованни Боккаччо состоялась на стриминговом сервисе Netflix — зрителям доступны сразу восемь эпизодов черной комедии. «Декамерон» вслед за «Бриджертонами» продолжает тренд на костюмированные проекты и не претендует на историческую точность. В этом и есть его главный минус, отмечают мировые критики. Ждать серьезную адаптацию классических новелл не стоит. «Известия» разбираются, почему ставка на абсурд сыграла с новым сериалом злую шутку.
Положите книгу Джованни Боккаччо обратно на полку, если вдруг планировали перед просмотром «Декамерона» освежить в памяти события, о которых рассказано в первоисточнике. Здесь это не нужно. «Декамерон» снимался в окрестностях Рима, в нем сохранены итальянские названия, имена главных героев, но в остальном это совершенно самостоятельное произведение. Новый сериал Netflix от шоураннера Кэтлин Джордан лишь вдохновлен (и достаточно слабо) оригинальной средневековой историей о том, как группа молодых дворян спасалась от охватившей Италию бубонной чумы. Самоизолировавшиеся в поместье Вилла Санта «в красивой и незараженной сельской местности», чтобы скоротать время, они рассказывали истории: любовные, трагические, пошлые, нравоучительные — в общем, идеальные для адаптации Netflix. «Декамерон» Боккаччо разбит на 10 рассказчиков и 100 новелл. В новом сериале эта структура исчезла, история стала более рамочной и полностью сконцентрирована на запертых в четырех стенах напыщенных флорентийских аристократах и их многострадальных слугах. Кажется, таким бы мог быть сериал «Белый лотос», если бы его действие происходило в Италии XIV века. Как и в проекте телеканала HBO, у каждого из героев «Декамерона» есть свои скелеты в шкафу и скрытые мотивы.
Так, умный и симпатичный доктор-шарлатан Дионео наживается на ипохондрии своего пациента Тиндаро, служанка Лисиска (звезда «Полового воспитания» Таня Рейнольдс) выдает себя за свою избалованную госпожу Филомену (Джессика Пламмер), поскольку та упала с моста по дороге. И Лисиска здесь не единственная самозванка. 28-летняя Пампинея умирать старой девой не планирует (население Флоренции стремительно сокращается, и возможностей для удачного замужества становится всё меньше), поэтому на виллу она мчится в надежде как можно скорее увидеться со своим женихом Леонардо. Тот по совместительству владелец этого самого особняка. Правда, избранник внезапно исчез, и это ожидаемо выводит Пампинею из себя.
Спойлер, но тут и несложно догадаться: чума унесла Леонардо еще накануне приезда гостей. В перерыве между унижениями своей преданной горничной Мисии (Сирша-Моника Джексон) Пампинея решает отказаться от жениха и инсценировать брак ради статуса. Внешний фон для богачей становится уже не так важен: они полны решимости весело провести время, даже когда чума сокращает население вдвое и рушит привычные устои и без того хрупкой цивилизации.
«Декамерон» — странное зрелище, колеблющееся между весельем, трагедией, возбуждением и фатализмом. Оно настолько экстремальное, что от него почти кружится голова. На телевидении сейчас нет конкурента этому сериалу, который едва ли может вписаться в рамки жанра более чем на одну-две сцены и строит свой сюжет на скачущих толчках тревоги", — пишет обозреватель Vulture Кэтрин Ван Арендонк.
Вероятно, «Декамерон» планировался в том числе и как высказывание о классовом неравенстве. Создатели показывают купающихся в роскоши аристократов, пока их слуги вовсю трудятся, чтобы обеспечить очередной пир во время чумы. Не менее очевидны и параллели с пандемией коронавируса. По словам Кэтлин Джордан, на создание сценария ее вдохновило начало эпидемии ковида, когда знаменитости жаловались, как они несчастны, будучи запертыми в своих многомиллионных особняках. Средневековая Италия (современная, к слову, оказалась одной из первых в эпицентре COVID-19) стала наиболее подходящей для переосмысления проблем и различий между имущими и неимущими.
Первая часть действительно кажется достаточно забавной, правда, в какой-то момент понимаешь, что болезнь внутри общества страшнее коронавируса и бубонной чумы. Однако происходящее быстро скатывается в средневековый фарс: людей прячут в винных бочках, где они погибают, подставные личности пытаются захватить поместье. Тьма сгущается во второй половине: горе постепенно поглощает одного героя за другим, а число жертв растет.
«К счастью, сериал не сильно выпячивает параллели с нашим недавним столкновением с изоляцией, связанной с микробами. Темы, затронутые в нем, — социальная иерархия, беспокойство о статусе, похоть — достаточно вечнозеленые, чтобы стоять особняком. Группа, собравшаяся на вилле, может столкнуться с внешними угрозами со стороны бродячих бандитов, но их растущая истерия означает, что семена падения посеяны изнутри», — отмечает критик Variety Элисон Херман.
Вместе с «Великой», «Бриджертонами», «Моей леди Джейн» и другими подобными «Декамерон» принадлежит к поразительно плодовитому классу исторических сериалов, которые активно захватили стриминги. Злую шутку здесь сыграл и хронометраж: каждый эпизод длится около часа. Отсюда совершенно ненужные диалоги, несмешные шутки и просадка общего ритма. И поскольку новый проект просто вдохновлен сборником Боккаччо, а не основан на нем, ему очень и очень не хватает нюансов и остроты первоисточника. Случай с «Декамероном» — это очередная упущенная возможность показать, что человечество на самом деле никогда не менялось. А на красоты Италии лучше посмотреть в другом свежем шоу от Netflix — в «Рипли».