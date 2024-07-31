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Сильные дожди ожидаются в Нижегородской области 31 июля

В связи с этим водителей просят снизить скорость на дорогах.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 94% 756 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

Сильные дожди ожидаются в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области 31 июля. Соответствующее экстренное предупреждение распространило ГУ МЧС по Нижегородской области.

— В связи с погодными условиями просим нижегородцев снизить скорость, передвигаясь на личном транспорте, — говорится в сообщении. — В это время ухудшается видимость на дорогах, могут быть размыты обочины и грунтовые дороги. Кроме того, из-за дождей могут возникнуть заносы на дорогах. В связи с этим просим нижегородцев быть особенно внимательными и соблюдать правила дорожного движения.