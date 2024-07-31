Сильные дожди ожидаются в Нижегородской области 31 июля

— В связи с погодными условиями просим нижегородцев снизить скорость, передвигаясь на личном транспорте, — говорится в сообщении. — В это время ухудшается видимость на дорогах, могут быть размыты обочины и грунтовые дороги. Кроме того, из-за дождей могут возникнуть заносы на дорогах. В связи с этим просим нижегородцев быть особенно внимательными и соблюдать правила дорожного движения.