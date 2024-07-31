Теперь он не может ходить. По вине пьяного водителя ребенок из Бурятии стал инвалидом

Страшное ДТП произошло в Бурятии летом 2024 года. Пьяный водитель с детьми в салоне попал в автоаварию. Один из ребят, который в злополучный вечер оказался в авто, остался глубоким инвалидом.
— Малыш поступил в очень тяжелом состоянии, находился в отделении анестезиологии и реанимации около недели, после переведен в отделение травматологии и ортопедии на нейрохирургические койки, где и проходит лечение по сей день, — сообщили в ДРКБ Бурятии.
В ДТП ребенок получил сложный перелом позвоночника. Судя по виртуальной реконструкции он сломался на пополам. А также повреждение спинного мозга, который отвечает за опорно-двигательную систему. Из-за последней травмы он больше не может самостоятельно ходить и сидеть.
— Малышу было проведено стабилизирующее вмешательство на поясничном отделе позвоночника. Операция необходима для сохранения опорной функции позвоночника, чтобы ребенок смог хотя бы сидеть в дальнейшем. Сейчас мы проводим поддерживающую терапию, — говорят лечащие врачи, врачи-нейрохирурги ДРКБ Денис Алексеевич Ковальчук и Игорь Владимирович Хунданов.
Врачи ДРКБ обратились к жителям Бурятии с просьбой не садиться за руль пьяными. Ведь последствия аварии могут плачевно закончится для детей.