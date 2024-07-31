Теперь он не может ходить. По вине пьяного водителя ребенок из Бурятии стал инвалидом

— Малыш поступил в очень тяжелом состоянии, находился в отделении анестезиологии и реанимации около недели, после переведен в отделение травматологии и ортопедии на нейрохирургические койки, где и проходит лечение по сей день, — сообщили в ДРКБ Бурятии.