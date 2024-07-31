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Путин распорядился выплачивать по 400 тыс. руб. за контракт с Минобороны

Президент Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в 400 тыс. руб. военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт для службы в зоне СВО. Помимо федеральной выплаты, регионам рекомендовано выплачивать не менее 400 тыс. руб.

Источник: Пресс-служба Президента России

Сейчас за подписание контракта предусмотрена федеральная выплата в размере 195 тыс. руб. Единовременная выплата полагается мобилизованным и контрактникам, которые в период военной операции на Украине заключили контракт на военную службу сроком на год и более. По указу президента эти положения распространяются на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

Также мобилизованным и контрактникам положены выплаты от региональных властей. Летом 2024 года сразу несколько регионов объявили об увеличении размера подъемных. К примеру, в Москве за заключение контракта стали выплачивать 1,9 млн руб., в Санкт-Петербурге — 1,8 млн руб., в Ростовской области — 1,2 млн руб., в Свердловской — 400 тыс. руб.

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Путин Владимир