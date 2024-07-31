Путин распорядился выплачивать по 400 тыс. руб. за контракт с Минобороны

Сейчас за подписание контракта предусмотрена федеральная выплата в размере 195 тыс. руб. Единовременная выплата полагается мобилизованным и контрактникам, которые в период военной операции на Украине заключили контракт на военную службу сроком на год и более. По указу президента эти положения распространяются на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.