В Казани две улицы перекроют на время проведения праздника «Я выбираю небо»

В Казани 3 августа с 14:00 до 22:00 будут перекрыты две улицы в связи с проведением праздника «Я выбираю небо», приуроченного ко Дню авиации.
Ограничение коснется участков по улицам Сибгата Хакима и Бондаренко. Так, будет закрыто движение в обе стороны по ул. Сибгата Хакима от пересечения с ул. Декабристов до пересечения с ул. Абсалямова. Также перекроют ул. Бондаренко от дома № 3 по ул. Сибгата Хакима до примыкания к ул. Сибгата Хакима.
Кроме того, будет закрыт доступ к смотровой площадке Центра семьи «Казан», сообщили в комитете внешнего благоустройства.
Ранее мы писали, что в Казани в ночь с 17 на 18 августа в связи с проведением «Ночного велофеста» будут временно ограничены движения на ряде улиц. Ограничения начнутся вечером 17 августа и продлятся до раннего утра 18 августа.