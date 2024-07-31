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В Казани две улицы перекроют на время проведения праздника «Я выбираю небо»

Ограничение движение транспорта будет действовать 3 августа.

Источник: Татарстан 24

В Казани 3 августа с 14:00 до 22:00 будут перекрыты две улицы в связи с проведением праздника «Я выбираю небо», приуроченного ко Дню авиации.

Ограничение коснется участков по улицам Сибгата Хакима и Бондаренко. Так, будет закрыто движение в обе стороны по ул. Сибгата Хакима от пересечения с ул. Декабристов до пересечения с ул. Абсалямова. Также перекроют ул. Бондаренко от дома № 3 по ул. Сибгата Хакима до примыкания к ул. Сибгата Хакима.

Кроме того, будет закрыт доступ к смотровой площадке Центра семьи «Казан», сообщили в комитете внешнего благоустройства.

Ранее мы писали, что в Казани в ночь с 17 на 18 августа в связи с проведением «Ночного велофеста» будут временно ограничены движения на ряде улиц. Ограничения начнутся вечером 17 августа и продлятся до раннего утра 18 августа.