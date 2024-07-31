В Казани две улицы перекроют на время проведения праздника «Я выбираю небо»

Ограничение коснется участков по улицам Сибгата Хакима и Бондаренко. Так, будет закрыто движение в обе стороны по ул. Сибгата Хакима от пересечения с ул. Декабристов до пересечения с ул. Абсалямова. Также перекроют ул. Бондаренко от дома № 3 по ул. Сибгата Хакима до примыкания к ул. Сибгата Хакима.