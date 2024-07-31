Опыт Перми по ограничению СИМ распространят

Разгул на улицах мегаполисов страны средств индивидуальной мобильности (СИМ) вызывает все больше недовольства со стороны горожан. Электросамокаты и электровелосипеды пугают идущих по тротуарам, растет число ДТП с их участием.
Эксперимент оправдал себя.
Пермь, пожалуй, первый из городов, где решили проблему радикально.
Напомним: навести порядок с электросамокатами городские власти решили еще в прошлом году. По инициативе городской администрации провели интернет-голосование и несколько публичных слушаний. По итогам обсуждения с горожанами приняли дополнения в Правила благоустройства города Перми.
Теперь кикшеринговые компании не могут парковать свои СИМ в неустановленных для этого местах. Это им разрешили делать только на велопарковках. В начале весны компании пытались проигнорировать запрет. Но электросамокаты в массовом порядке стали увозить на место хранения..
В итоге этим летом на улицах Перми почти не увидишь электросамокатов, хотя ездить на них отнюдь не запрещено. Получается, пермский эксперимент попутно позволил выяснить, насколько популярен у горожан этот вид транспорта: желающих приобрести в личное пользование СИМ почти не оказалось, хотя электросамокаты на порядки дешевле автомобилей.
Соседи оценили инициативу.
Оценили пермскую инициативу и гости города. В июле журналисты «Комсомольской правды» провели опрос на улицах Перми. В том числе поговорили с жительницей Екатеринбурга.
— У вас в Перми теперь намного комфортнее себя чувствуешь, ведь у нас просто прохода нет от электросамокатов! — призналась тогда екатеринбурженка Джамиля.
Недавно из соседнего мегаполиса пришло невеселое подтверждение ее словам.
— Наш город — гостеприимный, — написал в своем Telegram-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов. — Мы рады туристам и стараемся, чтобы приезжали новые и возвращались уже бывавшие здесь. Статистика свидетельствует о росте числа наших гостей. К сожалению, порой случаются очень неприятные инциденты.
На углу проспекта Ленина и улицы Московской двое молодых людей на самокате наехали на пожилую женщину. Она прибыла из Санкт-Петербурга, чтобы посмотреть наш город. В результате откровенно хамского нарушения правил управления самокатом женщина получила тяжелую травму и была госпитализирована.
Чтобы сгладить негатив, я связался с Министром здравоохранения Свердловской области Андреем Карловым и попросил взять лечение петербурженки на личный контроль. Надеюсь, что требуемая операция пройдет успешно.
Что касается самокатчиков, то их поиском уже занялись правоохранительные органы и сервис кикшеринга. Надеюсь, что хамы будут найдены. Мы продолжим работу с сервисами по прокату, чтобы обезопасить пешеходов.
Москвичи тоже против.
Жители столичных городов также все чаще высказываются за наведение порядка с электросамокатами.
Так, сервис SuperJob провел соответствующий опрос жителей столицы и других городов. 4 опрошенных москвича из 10 (41%) считают, что нужно полностью запретить движение на электросамокатах на территории всей Москвы, каждый пятый (21%) ответил, что стоит ввести запрет в центре столицы.
Практически такие же данные получились и по Санкт-Петербургу. Почти половина опрошенных — 41% предложили запретить движение СИМ на всей территории Северной столицы, еще 27% выступили за ограничения в центре города на Неве.
За полный запрет электросамокатов высказались 39% жителей Новосибирска, 38% жителей Ростова-на-Дону и 35% жителей Нижнего Новгорода.
Спикер Госудмы проводит опрос.
В интернет-опросе, который 16 июля объявил и проводит в своем Telegram-канале Председатель Госдумы, результаты еще красноречивее.
— В Государственной Думе в первом чтении принят законопроект, устанавливающий штрафы для электросамокатов, — обратился к подписчикам своего Telegram-канала Думы Вячеслав Володин. — В то же время поступают предложения о полном запрете использования такого транспорта для передвижения по улицам. Как вы считаете, необходима ли такая мера?
На данный момент за полный запрет движения электросамокатов на улицах городов высказались 54% принявших участие в опросе.
Парковку электросамокатов запретят в Санкт-Петербурге.
Ограничения для парковки электросамокатов, подобные тем, что действуют в Перми, решили ввести в Санкт-Петербурге. С 1 августа там нельзя будет парковать СИМ в четырех районах города на Неве: в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском.
Подобные ограничения уже тестировались в Петербурге во время праздника «Алые паруса» и «Петербургского международного экономического форума», а недавно их вводили на период празднования Дня Военно-морского флота, и петербуржцы положительно оценили инициативу.
— В День Военно-Морского парада мы ввели запрет на передвижение по центру города на самокатах и других СИМ, — отметил губернатор Ленинградской области Александр Беглов. — И петербуржцы, и туристы подходили и высказывали слова благодарности за принятое решение. Они говорили, что чувствуют себя в большей безопасности и просили сохранить эти меры. Много нареканий было и на хаотичную парковку, которая создает препятствия для пешеходов.