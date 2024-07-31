Опыт Перми по ограничению СИМ распространят

В итоге этим летом на улицах Перми почти не увидишь электросамокатов, хотя ездить на них отнюдь не запрещено. Получается, пермский эксперимент попутно позволил выяснить, насколько популярен у горожан этот вид транспорта: желающих приобрести в личное пользование СИМ почти не оказалось, хотя электросамокаты на порядки дешевле автомобилей.