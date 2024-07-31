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Орденом мужества посмертно наградили бойца СВО в Братске

Александр Погодаев погиб при выполнении боевых задач.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Братского района матери погибшего на СВО бойца передали Орден мужества, которым посмертно наградили Александра Погодаева. Мужчина отправился защищать родину в марте прошлого года. Но при выполнении поставленных боевых задач, к несчастью, погиб. Об этом сообщил мэр Братского района Александр Дубровин.

— Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного воинского долга во время выполнения специальной военной операции, наш земляк Погодаев Александр Александрович награжден Орденом Мужества посмертно, — рассказывает мэр.

Мужчина сражался с честью и доблестью, проявив отвагу, смелость и героизм.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что шесть лесных пожаров потушили в Иркутской области 30 июня.