Орденом мужества посмертно наградили бойца СВО в Братске

В администрации Братского района матери погибшего на СВО бойца передали Орден мужества, которым посмертно наградили Александра Погодаева. Мужчина отправился защищать родину в марте прошлого года. Но при выполнении поставленных боевых задач, к несчастью, погиб. Об этом сообщил мэр Братского района Александр Дубровин.
— Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного воинского долга во время выполнения специальной военной операции, наш земляк Погодаев Александр Александрович награжден Орденом Мужества посмертно, — рассказывает мэр.
Мужчина сражался с честью и доблестью, проявив отвагу, смелость и героизм.
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