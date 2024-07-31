Орденом мужества посмертно наградили бойца СВО в Братске

В администрации Братского района матери погибшего на СВО бойца передали Орден мужества, которым посмертно наградили Александра Погодаева. Мужчина отправился защищать родину в марте прошлого года. Но при выполнении поставленных боевых задач, к несчастью, погиб. Об этом сообщил мэр Братского района Александр Дубровин.