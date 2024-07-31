Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с главой ДНР

Кроме того, на встрече обсудили взаимодействие между научно-образовательными центрами. Также Игорь Кобзев предложил изучить вопрос, могут ли предприятия ДНР войти в межрегионального промышленный химический кластер. Это поможет укреплять и развивать кооперационные связи. Говорили и о поддержке малого и среднего бизнеса Приангарья и Республики.