Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с главой ДНР

Во время рабочей поездки губернатор Приангарья Игорь Кобзев встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным, поблагодарил за помощь в создании сквера имени Героя России Эдуарда Дьяконова из Иркутска.
— Подвиг русского воина — это подвиг долга и верности присяге, во имя веры в великое будущее России. Жители Иркутской области гордятся тем, что в новом российском городе Мариуполе один из скверов носит имя нашего земляка, — подчеркнул губернатор.
Кроме того, на встрече обсудили взаимодействие между научно-образовательными центрами. Также Игорь Кобзев предложил изучить вопрос, могут ли предприятия ДНР войти в межрегионального промышленный химический кластер. Это поможет укреплять и развивать кооперационные связи. Говорили и о поддержке малого и среднего бизнеса Приангарья и Республики.
В свою очередь, Денис Пушилин поблагодарил губернатора Приангарья за готовность сотрудничать в самых разных сферах.
— Нам интересен опыт Иркутской области в направлениях стратегического планирования, восстановления пострадавших от разрушительного наводнения территорий. Многие населенные пункты у нас сейчас восстанавливаются. И нам очень важно взаимодействие при решении этих задач, — сказал глава ДНР.
Игорь Кобзев пригласил молодежь из Донецкой Народной Республики в 2025 году на форум «Байкал», а представителей делового сообщества — на Байкальский международный форум партнеров.