Слитное и раздельное написание «чтобы» и «что бы»: как запомнить правило, объяснение филолога

* Маменька, что бы ни случилось, что бы вы обо мне ни услышали, что бы вам обо мне ни сказали, будете ли вы любить меня так, как теперь? — спросил он вдруг от полноты сердца, как бы не думая о своих словах и не взвешивая их. (Ф. М. Достоевский, «Преступление и наказание»). Сравните: «Маменька, что ни случилось бы, что вы обо мне ни услышали бы, что вам обо мне ни сказали бы, будете ли вы любить меня так, как теперь?».