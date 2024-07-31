Mura Masa анонсировал альбом Curve 1

«Curve 1 — это манифест, которому я следую в своей личной жизни: игнорировать все. Весь контент, всю экономику внимания, все это. При этом действительно значимые и важные части того, что вас окружает, заявляют о себе и не могут игнорироваться, требуя вашей энергии», — поделился Mura Masa.