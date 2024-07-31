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Mura Masa анонсировал альбом Curve 1

Британский электронный продюсер, диджей и музыкант Mura Masa представит 23 августа свой четвертый лонгплей Curve 1.

Источник: Звук

Британский электронный продюсер, диджей и музыкант Mura Masa представит 23 августа свой четвертый лонгплей Curve 1.

«Curve 1 — это манифест, которому я следую в своей личной жизни: игнорировать все. Весь контент, всю экономику внимания, все это. При этом действительно значимые и важные части того, что вас окружает, заявляют о себе и не могут игнорироваться, требуя вашей энергии», — поделился Mura Masa.

Артист отметил, что в последнее время музыка стала очень «рекламной» и сентиментальной. В своем релизе он хотел избавиться от этого и позволить музыке создавать собственный смысл. Исполнитель также посоветовал слушать лонгплей в темноте.

В качестве анонса Mura Masa выпустил динамичный сингл FLY.

В марте музыкант поделился синглом Still.