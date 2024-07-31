Ученые из Новосибирска разработали стол для борьбы с болью в спине

Это устройство предназначено для профилактики травм и реабилитации после повреждений позвоночника. Тракционный стол использует плавное растяжение и вращение конечностей для устранения болей и восстановления функциональности позвонков и суставов.
Особенностью стола является гибкость настройки, позволяющая адаптировать аппарат под каждого пациента, а также возможность поворота конечностей вокруг своей оси. Для удобства управления разработано специальное веб-приложение.
Команда ученых из Новосибирска готовится к сертификации и клиническим испытаниям проекта в рамках программы «Приоритет 2030» министерства науки и высшего образования РФ.